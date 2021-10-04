Власти Башкирии объяснили, почему растет заболеваемость коронавирусом

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 4 октября, в стенах ИА «Башинформ», состоялся брифинг по введению новых ограничений из-за коронавируса в Башкирии. На вопросы журналистов отвечали министр здравоохранения республики Максим Забелин и заместитель главного санитарного врача Галина Пермина.

Максим Забелин пояснил, почему в Башкирии растет заболеваемость коронавирусом. Напомним, изменения в «антиковидный» указ главы республики были внесены именно из-за роста заболеваемости.

- Мы считаем, что основная причина этого – завершение сезона отпусков. В сентябре закончился массовый отпускной период, люди приехали из отпусков, из заграничных поездок и приехали с наших курортов. Старшее поколение вернулись с приусадебных участков. Ну и, конечно, основной всплеск – возобновление работы дошкольного и школьного образования. Детские сады и школы послужили источником обмена микрофлоры, дети вернулись в семьи, - отметил министр здравоохранения Башкирии.