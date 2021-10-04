Уфимец поджег свою жену, она в реанимации с ожогами 70% тела

Обвиняемый заключен под стражу

В Уфе местный житель поджег свою 45-летнюю жену. Сейчас она находится в реанимации с ожогами 70% тела. Против 44-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

Инцидент произошел вечером 17 сентября в частном доме, который находится в садовом товариществе «Дубрава». Между супругами произошла ссора, во время которой мужчина облил жену горючей жидкостью и поджег.

Обвиняемый на избрании меры пресечения // фото: СК РБ

– Находившаяся на участке у дома дочь супружеской пары, услышав крики, зашла в дом и начала тушить свою мать, после чего вызвала медицинских сотрудников. Благодаря своевременно оказанной помощи женщину удалось спасти, однако она получила ожоги 2 и 3 степени более 70% поверхности тела и сейчас находится в реанимации, – передали в СК РБ.

Обвиняемого после допроса у следователя заключили под стражу. Правоохранители назначили комплекс судмедэкспертиз и продолжают собирать доказательственную базу.