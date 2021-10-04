Хабиров предложил остановить занятия в уфимском техникуме, где до сих пор не дали отопление

Техникум лишился отопления из-за повреждения теплотрасс Фото: Олег УКЛАДОВ

В уфимском железнодорожном техникуме и его общежитии до сих пор нет отопления. Сегодня, 4 октября, глава Башкирии Радий Хабиров предложил министру образования республики Айбулату Хажину остановить там занятия.

– Айбулат Вакилович, там зама какого-то вашего или начальника департамента отправьте сегодня – пусть сходит посмотреть, что в общежитии. Если они там в шубах ходят, остановите занятия, отправьте домой. Там же подростки живут, – обратился руководитель региона к чиновнику.

Как пояснил министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев, в техникуме и общежитии не подключено отопление из-за повреждения теплотрасс. Их ремонт планируется провести с 5 по 8 октября. Пока студенты греются с помощью электрических обогревателей.