В ДТП на трассе в Башкирии погибли четыре человека

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 4 октября, при лобовом столкновении двух легковушек в Альшеевском районе Башкирии погибли четыре человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около полудня на седьмом километре автодороги Раевка-Ташлы, недалеко от села Казанка. Там столкнулись вазовская «четырнадцатая» и встречая Renault Logan.

В отечественном авто от полученных травм скончались 40-летний водитель и его 48-летний пассажир. В иномарке погибли две пожилые пассажирки – им 79 и 68 лет.

В МЧС также сообщили об одном пострадавшем, который отказался от госпитализации.

Движение на трассе не перекрыто. На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.