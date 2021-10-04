В Башкирии будут искать самое трезвое село – победителям вручат миллионы рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Власти Башкирии утвердили правила, по которым будут искать самое трезвое село региона.

Конкурс «Трезвое село» в Башкирии проводят уже не в первый раз. В нем могут участвовать сразу несколько категорий населенных пунктов – крупные, большие, средние и мелкие. Уровень «трезвости» сел и деревень будут оценивать по нескольким параметрам, например, количеству материалов о пользе ЗОЖ, снижении смертности от отравления алкоголем или числу алкозависимых местных жителей. Всего в перечне 26 пунктов, за которые представители населенных пунктов смогут получить баллы.

В итоге организаторы определят по три призера в четырех номинациях. 12 сел-победителей получат от 1,5 до 6 млн рублей. Потратить их можно будет на «решение вопросов местного значения в сфере ЖКХ».

Победителей конкурса «Трезвое село 2021» в Башкирии выберут в конце июня 2022 года.