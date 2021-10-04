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Радий Хабиров рассказал, что увидел в ковидном госпитале во время своего визита вместе с министром здравоохранения Башкирии Максимом Забелиным на прошлой неделе. Своими впечатлениями глава региона поделился на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве.

– Мы с Максимом Васильевичем на прошлой неделе были в ковидном госпитале. Просто сами хотели посмотреть, что происходит. Я это не скрываю: в коридорах лежат больные, очень много больных. Врачи работают в очень сложном режиме. Я разговаривал с врачами – некоторые так работают уже год, – заявил глава Башкирии.

Хабиров подчеркнул, что «ситуация очень сложная». Также он добавил, что сейчас самая главная задача – исполнение властями любых обращений в Минздрав.