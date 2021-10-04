Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2021 10:35

Радий Хабиров рассказал, что увидел в ковидном госпитале

О своих впечатлениях он рассказал на правительственном оперативном совещании
Захар ЯКОВЛЕВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)

Фото: Рустем АХУНОВ

Радий Хабиров рассказал, что увидел в ковидном госпитале во время своего визита вместе с министром здравоохранения Башкирии Максимом Забелиным на прошлой неделе. Своими впечатлениями глава региона поделился на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве.

– Мы с Максимом Васильевичем на прошлой неделе были в ковидном госпитале. Просто сами хотели посмотреть, что происходит. Я это не скрываю: в коридорах лежат больные, очень много больных. Врачи работают в очень сложном режиме. Я разговаривал с врачами – некоторые так работают уже год, – заявил глава Башкирии.

Хабиров подчеркнул, что «ситуация очень сложная». Также он добавил, что сейчас самая главная задача – исполнение властями любых обращений в Минздрав.