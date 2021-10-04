Башкирия начала выдавать предписания об обязательной вакцинации от COVID-19

Почти 1,3 млн человек привились от коронавируса в Башкирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор Башкирии с прошлой недели начал готовить предписания об обязательной вакцинации на предприятиях. Об этом 4 октября на оперативном совещании в местном правительстве сообщила руководитель ведомства Анна Казак.

– У нас с пятницы подготовлены документы, предписания об обязательной вакцинации на тех предприятиях, где есть случаи заболевания коронавирусом (в том числе из семейных очагов) и низкий процент вакцинации. По этим предприятиям нами продолжится анализ и выдача предписаний с обязательных контролем их исполнения, - отчиталась главный санитарный врач республики.

По состоянию на 4 октября первым компонентом вакцины против COVID-19 в Башкирии привились 1,29 млн граждан, вторым - 1,18 млн.