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Здоровье4 октября 2021 10:30

Башкирия начала выдавать предписания об обязательной вакцинации от COVID-19

Пока требования Роспотребнадзора касаются только предприятий
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Почти 1,3 млн человек привились от коронавируса в Башкирии

Почти 1,3 млн человек привились от коронавируса в Башкирии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор Башкирии с прошлой недели начал готовить предписания об обязательной вакцинации на предприятиях. Об этом 4 октября на оперативном совещании в местном правительстве сообщила руководитель ведомства Анна Казак.

– У нас с пятницы подготовлены документы, предписания об обязательной вакцинации на тех предприятиях, где есть случаи заболевания коронавирусом (в том числе из семейных очагов) и низкий процент вакцинации. По этим предприятиям нами продолжится анализ и выдача предписаний с обязательных контролем их исполнения, - отчиталась главный санитарный врач республики.

По состоянию на 4 октября первым компонентом вакцины против COVID-19 в Башкирии привились 1,29 млн граждан, вторым - 1,18 млн.