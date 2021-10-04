Хабиров возмутился работой чиновников по выдаче удостоверений «детям войны»

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Глава Башкирии Радий Хабиров сделал замечание чиновникам, которые не могут выдать удостоверения пожилым людям со статусом «Дети войны». Руководитель региона обратился к подчиненным 4 октября по время оперативного совещания в местном правительстве.

– Ругаться нам сейчас не нужно – у нас впереди сложные вызовы. Но я хотел сделать замечание. Уважаемые главы муниципалитетов, когда мы приняли решение по статусу «Дети войны», у нас была договоренность. Уж эти удостоверения вручите по-человечески. Там некоторые люди за всю свою жизнь не получали ни грамоты, ничего. Это простые труженики. Прошу проконтролируйте, чтобы оставшиеся 10 тысяч удостоверений были розданы. Раздайте по-человечески, людям уважение сделайте, – сказал Хабиров.

Напомним, башкирский парламент принял закон «О детях войны» в марте текущего года. Норма предусматривает, что категория граждан, родившихся в период между 22 июня 1927 года и 3 сентября 1945 года включительно, получает особый статус, удостоверение и дополнительные меры поддержки: право вне очереди пользоваться медицинскими услугами и получать путевку в санатории. Также им выдела единовременная выплата в размере одной тысячи рублей.