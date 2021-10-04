Башкирия получит федеральный кредит на 14,8 млрд рублей

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 4 октября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что республика скоро получит кредит от федерального правительства на сумму 14,8 млрд рублей. По его словам, делегация «защитила» заявку на кредит «под очень хорошие условия».

- Речь идет о формировании инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Уфы и Нефтекамска. Я думаю, что если мы эту программу хорошо реализуем, это даст толчок для жилищного строительства, - отметил Хабиров. Он также подчеркнул, что подробнее о планах по реализации этой программы должен будет доложить вице-премьер правительства Рустам Муратов.

Напомним, ранее власти Башкирии озвучили планы по застройке уфимского Забелья, где должен будет вырасти целый район с населением в 400 тысяч человек.