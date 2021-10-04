В Башкирии начал действовать первый этап антиковидных ограничений

Указ о новых антиковидных ограничениях подписал Радий Хабиров Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 4 октября, на территории Башкирии вступил в силу первый этап антиковидных ограничений.

Согласно указу главы республики Радия Хабирова, с сегодняшнего дня граждане, не имеющие сертификата о вакцинации против коронавируса либо справки о перенесенной за последние полгода инфекции, не могут посещать:

– государственные музеи, выставки, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры,

– массовые физкультурные и спортивные мероприятия;

– ночные клубы и дискотеки.

С 12 октября ограничения коснутся частных культурных учреждений, междугородних автобусов и пригородных поездов «Орлан», а с 18 октября – салонов красоты, массажа, СПА, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов и заведений общепита.

Напомним, власти Башкирии вводят антиковидные ограничения на фоне обострившейся заболеваемости: в регионе ежедневно регистрируется свыше 400 зараженных и более 20 умерших от коронавируса.