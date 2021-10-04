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Общество4 октября 2021 7:51

Депутат башкирского парламента написал заявление о досрочном прекращении полномочий

Мандат Рашида Гатиятуллина от «Единой России» достанется однопартийцу
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Рашид Гатиятуллин // vk.com

фото: Рашид Гатиятуллин // vk.com

Депутат башкирского парламента от «Единой России» Рашид Гатиятуллин написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Его мандат достанется однопартийцу, поскольку он был избран по единому республиканскому округу. Об этом сегодня, 4 октября, сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Депутат сдает мандат по собственной инициативе, – рассказал спикер Константин Толкачев. – У него есть такое право. Хочу поблагодарить его за работу в парламенте и пожелать дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Ранее Курултай также покинули еще двое депутатов от «Единой России» – Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева. Их избрали в Госдуму России. Кроме того, заявление о досрочном сложении полномочий написал Андрей Егоров от КПРФ – он продолжит работать в уфимском Горсовете.