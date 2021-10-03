«Салават Юлаев» уступил в первом «Зеленом Дерби» сезона 2021/2022

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» в первом «Зеленом Дерби» сезона.

Противостояние команд из соседних республик по праву считают одним из украшений КХЛ. Несмотря на близость регионов, матчи с участием «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» всегда получаются интересными и бескомпромиссными.

Этот выезд в Татарстан стал для «Салавата Юлаева» неудачным. В начале первого периода Шайбу в меньшинстве забросил Артем Галимов. До этого ее нелепо потеряли в своей зоне игроки «Салавата Юлаева».

В конце третьего периода главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса решил исправить ситуацию и выпустил на лед шестого полевого игрока. План финна не сработал и шайбу в пустые ворота забросил бывший игрок уфимской команды Александр Бурмистров.