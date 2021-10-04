«Сегодня вытащил кусок мяса»: жителю Стерлитамака из-за раны становится с каждым днем все хуже

Также он добавил, что рана уже вся черная, и он не спит трое суток

Житель Стерлитамака, инвалид, Андрей Никулин пожаловался в соцсетях Хабирова на то, что его плохо лечат. Дело в том, что у мужчины имеется рана, которая начала уже гнить. С каждым днем ему становится все хуже и хуже.

- Сегодня вытащил кусок мяса, с каждым днем все хуже, у меня нет столько дней ждать. Я сгнию! Звонил в Машзаводскую, чтобы связаться с главным врачом, так и не смог. Пожалуйста, помогите, - написал мужчина.

Также он добавил, что рана уже вся черная, и он не спит трое суток. На его обращение оперативно ответили, что ему выдано направление на экстренную госпитализацию в нефрологическое отделение в одну из больниц Стерлитамака.