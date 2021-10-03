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Звезды3 октября 2021 17:43

«Хочет подкатить»: Асаева рассказала, как перепутала супруга с Элвином Греем

Певица отметила, что они похожи не только внешне, но и голосами
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Певица обещала попозже рассказать своим подписчикам о реакции мамы на то, что она стала встречаться с Вилли.

Певица обещала попозже рассказать своим подписчикам о реакции мамы на то, что она стала встречаться с Вилли.

На днях Гульназ Асаева откровенно рассказала своим подписчикам, как начала встречаться со своим супругом. Все завязалось после того, как Вилли пришел к ней на концерт. А после – отправил голосовое сообщение с предложением приехать Асаевой в студию. Только вот голоса Элвина Грея и Вилли настолько похожи, что певица перепутала своего будущего супруга с Радиком.

- Помню тот вечер, когда Виль написал мне на ватсап (голосовое сообщение), думаю почему мне пишет Элвин Грей с другого номера. Да еще и так, как будто хочет подкатить! – недоумевала артистка. – И знаете, что пишет? Приезжай, говорит, в студию, мы едем в Уфу записывать трек. Я думаю совсем что ли в себя поверил этот Вилли, кем себя возомнил вообще, с какого это я должна ехать к ним в студию. Я, естественно, ответила ему, мол, ничего не попутал, ты кто вообще такой, чтобы в час ночи приглашать меня куда-то. Меня это задело. Ну и я легла спать.

Однако Вилли потом снова добился встречи, музыканты стали общаться, и теперь уже третий год «играют в любовь», со слов Асаевой. Певица обещала попозже рассказать своим подписчикам о реакции мамы на то, что она стала встречаться с Вилли.