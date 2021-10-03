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Общество3 октября 2021 15:03

Погода в Башкирии на 4 октября: похолодает до -8 градусов

Существенных осадков не ожидается
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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В некоторых районах республики похолодает до -8 градусов.

В некоторых районах республики похолодает до -8 градусов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 4 октября, в Башкирии установится сухая, но холодная погода. В Башгидромете опубликовали прогноз на предстоящий понедельник – в некоторых районах республики похолодает до -8 градусов. Средняя температура воздуха ночью ожидается +2, -3 градуса.

Осадков не будет, жителей ждет сухая и довольно солнечная погода – иногда солнце будет заходить за облака.

Днем воздух прогреется до +3, +8 градусов. В Уфе же дождей тоже не будет, ожидается облачная погода и 7 градусов тепла.

Такой характер погоды установится в регионе до конца недели.