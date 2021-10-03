Следующая неделя порадует жителей Башкирии сухой погодой

Однако сухая погода придет ненадолго – с середины месяца погода вновь начнется ухудшатся.

Следующая неделя в Башкирии ожидается сухой, солнечной и довольно теплой. Как рассказали в Башгидрометцентре, с 4 октября по 10 октября осадков не ожидается – будет сухо и солнечно.

Средняя температура воздуха на неделе составит +5, +7 градусов. Ночи будут холодными - всего +1 градус, а местами и вовсе -2, -3. К длинным выходным, 9, 10, 11 октября воздух прогреется до +10, +11 градусов днем.

Однако сухая погода придет ненадолго – с середины месяца погода вновь начнется ухудшатся. В регион вернутся затяжные дожди с сильными ветрами.