Тело 29-летнего уроженца Башкирии обнаружено в зарослях в тысячах километров от дома

Амур был уроженцем деревни Мурзино Хайбуллинского района Башкирии.

В лесополосе в Новочеркасске обнаружен труп 29-летнего мужчины, уроженца Башкирии, Амура Кинзябаева. Молодой человек был в розыске три месяца с 19 июня 2021 года – все это время его искали волонтеры «Лиза Алерт». В день пропажи он ушел прогуляться и не вернулся домой. Все это время родственники верили в чудо и в то, что с Амуром все в порядке. Однако 29 сентября в зарослях под мостом вблизи железнодорожной станции Локомотивстрой его нашли мертвым. Тело уже частично разложилось. По предварительным данным, он покончил с собой.

Амур был уроженцем деревни Мурзино Хайбуллинского района Башкирии.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.