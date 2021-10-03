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Происшествия3 октября 2021 11:00

При столкновении трех иномарок в уфимском Сипайлово пострадали два человека

О подробностях рассказали в ГИБДД
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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В данный момент начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

В данный момент начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

1 октября вечером в Октябрьском районе Уфы произошла серьезная авария с участием двух иномарок.

Как рассказали в отделе ГИБДД республики, на пересечении улиц Маршала Жукова и Новоженова столкнулись столкнулись «Daewoo Gentra» и «Renault Kaptur». От удара первый автомобиль отбросило на «Renault Megane», а затем на электроопору.

В ДТП пострадали два человека – 18-летняя пассажирка «Renault Kaptur» из Баймакского района и 41-летний пассажир из «Daewoo Gentra». Молодая девушка была госпитализирована, мужчине помогли на месте.

В данный момент начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.