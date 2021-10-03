В башкирском городе подписали петицию против объединения больниц

Общими усилиями горожане составили обращению к Радию Хабирову об отмене оптимизации местной больницы.

Вчера 2 октября на городской площади Учалов прошел сход граждан с депутатами от КПРФ – общими усилиями горожане составили обращению к Радию Хабирову об отмене оптимизации местной больницы. Дело в том, что Учалинскую городскую больницу хотят присоединить к Белорецкой центральной районной больнице. Жители Учалов против такого подхода, они не хотят оставаться без медицины, тем более, что расстояние между городами составляет 90 км.

- Никто не дискредитирует власть. Люди просто хотят получать нормальную медицинскую помощь, своевременную. Хотят получать бесплатно лекарства, которые им полагаются по закону. И хотят это получать своевременно. С трибуны говорят, что все увеличивается и делается, и ничего не сокращается. А на самом деле, морг теперь в Белорецке, родильный дом тоже, станция переливания крови тоже.... А про инсультных больных, которых не довозят до Белорецка чаще, чем довозят, сказано было, что нужны оборудованные места и т.д., чтобы лечить таких больных, и их нет в Учалах. А куда они делись? Почему раньше такого не было? Также было сказано министром, что скорая помощь не такси. То есть люди должны добираться сами. Сегодня мы ехали на машине с мужем, и машина новая сломалась. А у многих старые машины, где гарантия, что ты нормально доберешься, - написала местная жительница Марина Валиуллина у себя на странице.

Женщина также обратила внимание на то, что население Учалов за последние года снизилось на 7000 человек, а, когда в городе не будет и доступной медицины, и вовсе все разъедутся.

Жители Учалов надеются, что на них обратят внимание и сохранят больницу.