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Общество2 октября 2021 18:39

«Вообще с ума сошли»: жители города в Башкирии возмутились условиями на городской ярмарке

Местные посчитали, что она неуместна
Источник:kp.ru
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Фото: Подслушано Кумертау/Вконтакте

Фото: Подслушано Кумертау/Вконтакте

Жители Кумертау в социальных сетях сегодня, 2 октября, возмутились городскими ярмарками. Высказавшиеся были недовольны, что на мероприятии люди расхаживают без индивидуальных средств защиты.

– В ТЦ, магазины, кино, кафе и даже в администрацию Кумертау вход только с сертификатом о вакцинации. А вот на ярмарку, где кишит народ без средств индивидуальной защиты - пожалуйста, – написал очевидец в социальных сетях.

По мнению возмущенных, это противоречит ограничениям, которые были введены властями ранее.