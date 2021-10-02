«Вообще с ума сошли»: жители города в Башкирии возмутились условиями на городской ярмарке

Фото: Подслушано Кумертау/Вконтакте

Жители Кумертау в социальных сетях сегодня, 2 октября, возмутились городскими ярмарками. Высказавшиеся были недовольны, что на мероприятии люди расхаживают без индивидуальных средств защиты.

– В ТЦ, магазины, кино, кафе и даже в администрацию Кумертау вход только с сертификатом о вакцинации. А вот на ярмарку, где кишит народ без средств индивидуальной защиты - пожалуйста, – написал очевидец в социальных сетях.

По мнению возмущенных, это противоречит ограничениям, которые были введены властями ранее.