Родители убитых в Гае девушек из Башкирии забрали их тела

Детский омбудсмен Оренбуржской области Анжелика Линкова накануне, 1 октября, вечером сообщила, что родители трех убитых в Гае девушек забрали их тела. Она отметила, что во время процедуры скорбящих родных сопровождали психологи.

– Насколько это возможно в данной ситуации и допустимо сказать, всё прошло достаточно спокойно. Однако, психологи всё же отработали со всеми семьями. Родственников двух девушек сопровождал глава Баймакского района, откуда они родом, – написала уполномоченная по правам детей.

По ее словам, судмедэкспертизу проводили те же специалисты, которые работали с погибшими в авиакатастрофе рейса "Москва-Орск" в 2018 году. Линкова отметила, что глав районов, откуда родом девочки, попросили оказать психологическое сопровождение и на похоронах.

Напомним, в четверг, 30 сентября, около 4 часов утра жильцы дома на Молодежной вызвали пожарных из-за запаха гари, доносившегося из квартиры на первом этаже. Там проживали три студентки из Башкирии, которые учились в филиале орского медколледжа. Девушек зарезали, а потом попытались скрыть следы преступления, устроив поджог. «КП-Уфа» поговорила с экспертами из правоохранительных органов, которые сообщили три версии случившегося.