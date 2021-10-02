Радий Хабиров сообщил, что в Башкирии прекратили работу «поезда здоровья»

Фото: Радий Хабиров/Вконтакте

Сегодня, 2 октября, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике прекратят курсировать передвижные «поезда здоровья», предназначенные для приема на медицинский осмотр жителей отдаленных населенных пунктов.

–Для этого мы укомплектовали передвижные центры необходимым оборудованием. Все желающие могли бесплатно пройти обследование, сделать флюорографию, кардиограмму, маммографию, получить рекомендации узких специалистов и привиться от COVID-19, – пояснил руководитель региона.

По его словам, за этот период приняли 75 496 пациентов и провели 44 644 обследования. Среди выявленных проблем со здоровьем был повышенный уровень глюкозы в крови у 3 547 жителей, повышенный холестерин – у 4 669, повышенное артериальное давление – у 7 381. Злокачественные новообразования выявили у 375 человек, сахарный диабет – у 390, туберкулез – 41 и гипертонию – 1790

Глава пообещал, что проект начнут снова работу уже в следующем году.