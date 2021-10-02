В Башкирии рекордное количество заболевших и умерших от коронавируса

Администрация главы Башкирии сообщила последние данные по распространению коронавируса в республике. Согласно предоставленной информации, 2 октября с начала пандемии зарегистрировано 67 827 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено 496 новых заболевших.

Выросло также и число умерших – за последние 24 часа жертвами ковида признали 23 человека, за весь период – 1 660 человек.

Первый компонент вакцины получили – 1 296 132 человека, второй компонент вакцины получили – 1 189 728 человек.