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Общество2 октября 2021 11:52

В Башкирии рекордное количество заболевших и умерших от коронавируса

Ситуация с ковидом в регионе продолжает усугубляться
Источник:kp.ru
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Администрация главы Башкирии сообщила последние данные по распространению коронавируса в республике. Согласно предоставленной информации, 2 октября с начала пандемии зарегистрировано 67 827 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено 496 новых заболевших.

Выросло также и число умерших – за последние 24 часа жертвами ковида признали 23 человека, за весь период – 1 660 человек.

Первый компонент вакцины получили – 1 296 132 человека, второй компонент вакцины получили – 1 189 728 человек.