В Уфе задержали дебошира, который угрожал убить свою мать

В МВД по Башкирии сообщили о задержании мужчины, который угрожал в нетрезвом состоянии убить свою мать. По данным ведомства, пожилая женщина подбежала к сотрудникам полиции на улице во время обхода на улице Правды.

В полиции уточнили, что все произошло утром около десяти часов. Женщина рассказала, что ее 50-летний сын угрожает ее убить. После задержания дебошира в МВД выяснили, что подозреваемый нигде не работает, выпивает, живет с матерью и уже ранее был судим.

В день происшествия, между пострадавшей и подозреваемым произошел конфликт, во время которого мужчина схватил палку и начал угрожать своей матери убить ее. Опасаясь за свою жизнь, женщина выбежала на улицу, где и встретила полицейских..