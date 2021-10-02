«Койки уже ставить некуда»: глава Белорецкого района рассказал о переполненном ковид-госпитале

Фото: Андрей Иванюта/Вконтакте

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором рассказал, что местный ковид-госпиталь уже переполнен на сегодняшний день. По его словам, люди лежат в коридорах, а новые койки уже ставить некуда.

– Белорецкий ковид-госпиталь. Сегодня здесь 225 пациентов. Койки ставить уже некуда. Многие - в тяжёлом состоянии. Кто-то ждёт своей очереди в палату на кровати в коридоре, – отметил он.

По словам Иванюты, многие заболевшие находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Руководитель района, сообщив это, отметил важность прививки.

– По ту сторону больничных стен легко, наверное, рассуждать о том, что вакцина против коронавируса - не изучена, не на 100% защищает от заразы, может вызвать побочки. Легко писать едкие комментарии в сетях. А на этих койках - чьи-то матери, отцы, чьи-то близкие. Люди, которые без прививки оказались уязвимее других, – заключил он.