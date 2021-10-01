В Башкирии могут построить ещё два инфекционных госпиталя

Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил на встрече с жителями Учалов 1 октября, что в республике возможно строительство еще двух инфекционных госпиталей.

– Сегодня мы опять зафиксировали антирекорд, выявлено 452 случая коронавирусной инфекции. Наши ковид-госпитали переполнены, и поэтому мы рассматриваем решение построить еще две инфекционные больницы в Зауралье и на западе республики. Они позволят разгрузить наши больницы для планового лечения, – заявил он.

Забелин напомнил, что в настоящий момент в регионе приостановлена диспансеризация и плановая госпитализация. С наплывом заболевших, отметил он, в настоящий момент не справляются госпитали в Стерлитамаке и Зубово.