ГИБДД Башкирии объявила о широкомасштабных проверках водителей

ГИБДД намерена привлечь к профилактическим рейдам максимальное число сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирская ГИБДД анонсировала широкомасштабные проверки водителей сегодня вечером, 1 октября, и в выходные дни, 2-3 октября. Ведомство проведет профилактические рейды, к которым будет привлечено «максимальное количество личного состава». Об этом сообщила пресс-служба дорожной полиции.

– Внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей и иных видов правонарушений, – передали в Госавтоинспекции.

Там также отметили, что большинство водителей «с пониманием относится к повышенному вниманию со стороны сотрудников».