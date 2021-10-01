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Общество1 октября 2021 16:03

ГИБДД Башкирии объявила о широкомасштабных проверках водителей

Дорожная полиция будет проводить рейды как сегодня, так и выходные дни
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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ГИБДД намерена привлечь к профилактическим рейдам максимальное число сотрудников

ГИБДД намерена привлечь к профилактическим рейдам максимальное число сотрудников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирская ГИБДД анонсировала широкомасштабные проверки водителей сегодня вечером, 1 октября, и в выходные дни, 2-3 октября. Ведомство проведет профилактические рейды, к которым будет привлечено «максимальное количество личного состава». Об этом сообщила пресс-служба дорожной полиции.

– Внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей и иных видов правонарушений, – передали в Госавтоинспекции.

Там также отметили, что большинство водителей «с пониманием относится к повышенному вниманию со стороны сотрудников».