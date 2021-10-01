Синоптики прогнозируют в Башкирии сухой и холодный октябрь

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Башкирские синоптики прогнозируют в республике сухой и холодный октябрь. Свежими данными о погоде в регионе поделились специалисты Башгиромета.

– По сведению Гидрометцентра России в октябре по Республике Башкортостан среднемесячная температура воздуха ожидается +3,+4°, что около нормы. Месяц предполагается сухим, с количеством осадков меньше нормы, – сообщили башкирские метеорологи.

Напомним, недавно синоптики Росгидромета поделились прогнозом температурного режима в Башкирии на отопительный период с октября по март 2021-2022 годов. Их данные соотносятся с исследованиями башкирских метеорологов: октябре, ноябре, январе, феврале и в марте температурный фон в республике ожидается около нормы. Однако декабрь выдастся очень холодным – будет преобладать температура ощутимо ниже нормы.