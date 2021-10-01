Метсола стал лучшим игроком первого месяца нового сезона КХЛ

Фото: Рустем АХУНОВ

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола стал лучшим голкипером КХЛ в сентябре 2021 года.

Предсезонные игры для финского защитника ворот «Салавата Юлаева» были не самыми результативными. Спортивные СМИ и вовсе писали, что руководству уфимского клуба следует расторгать контракт с Метсолой и искать более надежного кипера.

Тем не менее, в сентябре 2021 года Юха Метсола проиграл лишь в одном из восьми матчей, в которых выходил на лед. Произошло это в игре против череповецкой «Северстали».

По данным аналитиков КХЛ, за первый месяц сезона по воротам Метсолы нанесли 207 бросков, ему удалось отразить 94,69%. В среднем за 60 минут игрового времени Метсола пропускает по 1,38 шайбы.

Ранее Юху Метсолу уже дважды признавали лучшим вратарем КХЛ по итогам месяца в сезоне 2019/2019. В этом же сезоне его признавали лучшим голкипером КХЛ.