На выезде из Уфы временно перекроют участок трассы Р-240

Трассу на выезд перекроют на два часа

3 октября на выезде из Уфы в направлении Оренбурга временно перекроют участок трассы Р-240. Об этом предупредили в Управлении дорожного хозяйства «Приуралье».

– Речь идет о 10-м км автодороги, где 3 октября 2021 года с 8:00 до 10:00 по местному времени будут производиться работы по восстановлению П-образной опоры, – передали в дорожном ведомстве.

«Приуралье» предлагает использовать для объезда закрытого участка съезд на девятом километре трассы на улицу Электрозаводскую через транспортную развязку с последующем возвращении на 9+697 километр автодороги. Со схемой объезда можно ознакомиться на фото ниже.