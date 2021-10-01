Призывников обеспечат предметами личной гигиены и масками Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 1 октября, в России началась осенняя призывная кампания. Она продлится до 31 декабря. За это время Башкирия планируют отправить в армию более четырех тысяч новобранцев, 700 из них поедут служить из Уфы. Об этом сообщила городская администрация.

В мэрии рассказали, что в башкирской столице действуют четыре военных комиссариата. Из-за угрозы коронавируса у пребывающих туда срочников будет измеряться температура, призывники также дважды сдадут тест на COVID-19.

– Все помещения ежедневно будут дезинфицироваться с применением бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. В сборном пункте призывникам выдадут специальные контейнеры с предметами личной гигиены и маски, – рассказали в уфимской администрации.

В воинских частях новобранцев отправят на 14-дневный карантин. Личный состав разместят в отдельных казармах, питание и обучение организуют отдельно от остальных военнослужащих. Температуру срочникам будут проверять трижды в сутки. Молодых людей с признаками заболеваний изолируют и протестируют на коронавирус.