В Уфе суд ужесточил приговор экс-полицейскому, который ударил сотрудника ДПС в пах

Бывшего опера приговорили к условному сроку

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии ужесточила приговор бывшему полицейскому, который ударил в пах сотрудника ГИБДД. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Инцидент произошел ровно четыре года назад в Уфе. В октябре 2017-го инспектор ДПС остановил Kia Rio, которым в состоянии алкогольного опьянения управляла женщина. Гаишник начал составлять протокол на нарушительницу, а она тем временем позвонила знакомому полицейскому и попросила его о помощи. Тот позвал к телефону сотрудника ГИБДД – от него мужчина потребовал не привлекать подругу к ответственности. Инспектор отказался это делать.

Через несколько минут старший оперуполномоченный приехал на место происшествия и вновь потребовал отпустить женщину-водителя. Сотрудник ответил категорическим отказом, после чего полицейский ударил гаишника в пах и уехал. Впоследствии обвиняемого уволили со службы по собственному желанию.

– По итогам рассмотрения дела суд первой инстанции [Советский районный суд] исключил из обвинения указание на нанесение обвиняемым телесных повреждений, – передали в пресс-службе судов. – 29 сентября Верховный суд Башкирии отменил приговор районного суда, постановив новый обвинительный приговор.

ВС республики огласил новый приговор. Суд признал экс-полицейского виновным в насилии против представителя власти и назначил ему один год лишения свободы условно, а также постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.