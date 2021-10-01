Башкирия продолжает ставить антирекорды по заболевшим и умершим от COVID-19

Число умерших от коронавируса увеличилось до 1 637 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Башкирия второй день подряд бьет антирекорды по приросту заболевших и умерших от коронавируса. Статистику на 1 октября обнародовал региональный оперштаб.

За сутки инфекцию выявили у 452 человек (предыдущий максимум - 420). С начала пандемии подтвержден 67 331 случай COVID-19.

Число умерших от коронавируса увеличилось до 1 637 человек. За день скончались еще 22 пациента (предыдущий максимум - 21).

Перенесли инфекцию 58 649 жителей республики, 315 из них выздоровели за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 1,28 млн человек, вторым – 1,18 млн.