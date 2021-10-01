ДТП с пятью машинами произошло на трассе в Башкирии, есть погибший

фото: ГИБДД РБ

Минувшей ночью, 1 октября, в Иглинском районе Башкирии произошло массовое ДТП – столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария случилась на 1537 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Грузовик КамАЗ, которым управлял 44-летний житель Дуванского района, врезался в остановившийся битумовоз «Daf», который участвовал в ремонтных работах на дороге. После столкновения спецмашина совершила наезд на стоявший впереди Ford Focus, а тот в свою очередь ударился о припаркованные УАЗ и Hyundai.

В ДТП погиб один человек – водитель КамАЗа. Он скончался до приезда медиков.

Сейчас дорожная полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.