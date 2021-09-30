Радий Хабиров посетил ковид-госпиталь под Уфой и пообещал новые ограничения

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 30 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров посетил ковид-госпиталь в Зубово, что в Уфимском районе республики. Во время обхода он лично убедился в том, что инфекционный центр «забит под завязку» и увидел лежащих в коридорах зараженных ковидом больных. Главврач республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов в разговоре с руководителем региона подтвердил, что на сегодняшний день в центре находится 429 человек при максимальной вместимости в 400.

Как отметили в пресс-службе главы Башкирии, большинство пациентов антиковидного госпиталя не прививались против COVID-19. По данным Минздрава республики, на 30 сентября в Зубово 237 пациентов находятся в тяжелом, а шестеро – в крайне тяжелом состоянии.

Глава региона так прокомментировал свое посещение антиковидного госпиталя.

- Нас настораживает, что жители не вакцинируются против коронавируса. При этом мы видим, что не привитые жители часто переносят болезнь в тяжелой форме. Поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба примем ряд мер, направленных на повышение темпов вакцинации и сдерживание распространения инфекции, - анонсировал Радий Хабиров.