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Происшествия30 сентября 2021 18:01

Житель Уфы попытался убить двоих человек после «дорожной разборки»

Сейчас буйного водителя обвиняют в покушении на убийство двух лиц
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: СКР по Башкирии

Фото: СКР по Башкирии

Накануне в Уфе 42-летний местный житель попытался зарезать двоих мужчин во дворе собственного дома. Сейчас он задержан и дате показания следователям – его обвиняют по тяжкой статье «покушение на убийство двух лиц».

По данным Следкома по Башкирии, случай произошел вечером в минувшую среду, 29 сентября. Нетрезвый мужчина за рулем «Лада Веста» врезался в легковушку «KIA», которой управлял 28-летний молодой человек. ДТП вылилось в «дорожную разборку», которая поначалу завершилась мирно – пьяный виновник ушел домой. Как оказалось, ушел за ножом, с которым и напал на своего «обидчика».

По версии следствия, 42-летний мужчина сходу нанес молодому человеку несколько ударов ножом в грудь и в живот. Приходивший мимо мужчина увидел это и остановил подозреваемого. Правда, тот успел несколько раз ударить ножом в грудь и живот и его тоже. К счастью, оба потерпевших выжили – от гибели их спасло то, что они активно сопротивлялись, да и медики скорой помощи вовремя оказали помощь.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

- Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе Следкома по Башкирии.