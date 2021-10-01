Уфимец грозился зарезать ножом собственную тетю

Мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за угрозы расправиться над собственной тетей

В Уфе местный житель грозился зарезать ножом собственную тётю. Об этом сообщило республиканское МВД.

Потерпевшая периодически присматривала за домом сестры, пока ее не было. Во время одного из визитов в жилище оказался пьяный 46-летний племянник женщины. Оставшись наедине с тетей, мужчина устроил скандал, а затем взял нож и начал угрожать родственнице физической расправой. Та не растерялась и сразу же вызвала полицию.

Участковый задержал дебошира – он сознался в содеянном и раскаялся. Против него возбудили уголовное дело об угрозе убийством.