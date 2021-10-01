В октябре одна из улиц в уфимской Деме будет перекрываться семь дней

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В Демском районе Уфы из-за проведения ярмарок выходного дня в течение октября частично будет перекрываться улица Правды. Ограничение на проезд транспорта коснется отрезка между пересечениями с Таллинском и Ухтомского. Об этом 30 сентября сообщили в городской администрации.
Водители не смогут проехаться по указанному участку 2, 3, 9, 11, 16, 23 и 30 октября в период с 7:00 до 16:00.
Из-за перекрытия улицы Правды изменится схема движения маршрутов общественного транспорта – автобусы направят в объезд закрытого участка.
Городские службы принесли извинения и рекомендуют жителям заранее планировать свои поездки.