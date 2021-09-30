Ковид-госпиталь для новорожденных в Уфе принял 30 пациентов

17 из 30 поступивших в ковидное отделение новорожденных были выписаны Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Уфе с 23 августа работает ковид-госпиталь для новорожденных детей. Его открыли на базе детской больницы №17. Инфекционное отделение за месяц приняло 30 маленьких пациентов с коронавирусом: 11 поступили из других лечебницу, 19 – из первичного звена. 17 малышей уже выписано: двое перешли на домашнее лечение, 15 – получили отрицательный ПЦР тест и теперь долечиваются в отделении патологии новорожденных. Об этом сообщила главврач детской больницы Нурсиля Абсалямова.

По словам руководителя детской лечебницы, новорожденных с коронавирусом лечат по методическим рекомендациям Минздрава России. Территория инфекционного госпиталя 17-й больницы поделена на «грязную» и «чистую» зоны. Вход в них осуществляется по санитарным пропускам и разделен специальным шлюзом.