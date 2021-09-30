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Общество30 сентября 2021 16:08

Как будут отдыхать жители Башкирии по случаю Дня республики

Пояснения дали в Минтруде
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
День Республики в Башкирии празднуется 11 октября

День Республики в Башкирии празднуется 11 октября

В понедельник 11 октября Башкирия отметит День республики – 31-летие с момента провозглашения Декларации о государственном суверенитете. По этому случаю жителей региона ожидают продолжительные выходные.

11 октября в Башкирии объявлено нерабочим и не входит в число календарных дней при расчете отпуска. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходными будут 9, 10 и 11 число. В министерстве труда республики добавили, что продолжительность рабочего дня в канун выходных дней, 8 октября, не сокращается.