Октябрь встретит жителей Башкирии дождем с мокрым снегом и туманом

На отдельных участках автодорог возникнет гололедица, а также туман, который сократит видимость до 500-1000 метров Фото: Влад КОМЯКОВ

В Башкирии 1 октября прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сегодня, 30 сентября, предупредил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Ночью местами по республике ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На отдельных участках автодорог возникнет гололедица, а также туман, который сократит видимость до 500-1000 метров.

В аварийном ведомстве граждан призвали соблюдать основные правила безопасности в сложных погодных условиях.

По данным Башгидромета, небольшие осадки по республике пройдут и днем – но уже без снега. Ветер будет западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит +3,-2° (в горных и юго-восточных районах подморозит до -8°). К обеду столбики термометров поднимутся до +5,+10°.