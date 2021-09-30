Башкирии одобрили инфраструктурный бюджетный кредит на 14,8 млрд рублей

Башкирия оказалась в числе девяти регионов, которым одобрили бюджетный кредит Фото: Лия МУРАДЬЯН

Башкирия получит инфраструктурный бюджетный кредит на 14,8 млрд рублей. Решение выделить республике деньги приняла правительственная комиссия по региональному развитию России. Заседание состоялось сегодня, 30 сентября.

Башкирия намерена направить кредитные средства на строительство инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в новых микрорайонах Уфы и Нефтекамска. В столице республики планируется возвести новую школу на 2 200 мест, реконструировать дороги и развязки и построить Южный обход Уфы с мостом через Белую.

– Согласно проектам новых микрорайонов, в них планируют ввести более 5,7 млн кв. метров жилья и создать порядка 20 тысяч рабочих мест, – отметили в пресс-службе администрации главы республики.

Помимо Башкирии заявки на кредит подали 75 регионов, одобрение получили пока только девять.