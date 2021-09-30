В Башкирии водитель попавшей в ДТП «скорой» работал 24 часа в сутки

50-летний водитель «скорой» врезался в металлическую трубу моста, после чего машина опрокинулась

В Башкирии водитель скорой помощи Кармаскалинской ЦРБ попал в аварию. Как выяснила Гострудинспекции, мужчина работал 24 часа в сутки при положенном максимуме в 12 часов.

Авария случилась утром 23 июня на 12 километре трассы Улукулево-Кабаково. 50-летний водитель «скорой» врезался в металлическую трубу моста, после чего машина опрокинулась на левый бок. В происшествии пострадали сам шофер, а также 41-летняя фельдшер.

ГИБДД установила, что водитель санитарного автомобиля нарушил скоростной режим. По его словам, он хотел объехать яму около моста, но «наскочил» на трубу.

Гострудинспекция провела свое расследование и выяснила, что одной из причин ДТП стало нарушение трудового законодательства. Как оказалось, водителю установили рабочий режим продолжительностью 24 часа в сутки при положенном максимуме в 12 часов. Кроме того, надзорное ведомство установило, что техосмотром автомобиля перед выходом на линию никто, кроме, собственно, шофера и не занимался.

За нарушения требований охраны труда больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей.