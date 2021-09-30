В еще одной больнице Уфы вновь развернули ковид-госпиталь

Клиника медуниверситета возобновляет прием пациентов с коронавирусом // фото: клиника БГМУ

В Уфе на базе клиники Башкирского государственного медицинского университета развернул ковид-госпиталь. Отделение для инфицированных открыто в терапевтическом корпусе. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщила пресс-служба лечебницы.

– Подготовлено 20 реанимационных мест, всего же госпиталь готов принять более 200 пациентов с COVID-19. К работе готовы аппараты ИВЛ для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, – передали представители клиники БГМУ.

Там добавили, что в больнице также будет установлен аппарат ЭКМО [экстракорпоральной мембранной оксигенации] – его будут использовать для проведения заместительной терапии дыхания.

Ранее «КП-Уфа» писала, что ковид-госпитали были развернуты в главной лечебнице Башкирии РКБ имени Куватова и больнице скорой медицинской помощи.

Сейчас в Башкирии наблюдается резкий скачок инфицированных и жертв коронавируса: только за последние сутки инфекцию выявили у 420 человек, еще 21 человек скончался от нее.