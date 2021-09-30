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Общество30 сентября 2021 12:24

Метеорологи прокомментировали удививший уфимцев «грязный дождь»

«КП-Уфа» побеседовала с представителем Башгидромета
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Башкирские метеорологи прокомментировали случай с выпадением необычного грязного дождя в Уфе.

Об аномальных осадках рассказали несколько дней назад жители башкирской столицы. Прошедший дождь оставил странные грязные следы на одежде и автомобилях граждан.

Как «КП-Уфа» рассказали сотрудники Башгидромета, кислотность осадков в Уфе отслеживают пять станций, однако ни одна из них ничего аномального не зарегистрировала.

– Движения в атмосфере такие, что между слоями атмосферы происходит воздухообмен. Поэтому массы могут подняться в одном месте, а выпасть в другом. На какой территории и что произошло, сказать трудно. Это не обязательно в Башкирии. Возможно, были какие-то производственные работы в близлежащих районах, и массы принесло ветром через приземный слой атмосферы, – пояснили нам метеорологи.

Специалисты Башгидромета также подчеркнули, что хоть источник происхождения подобных осадков пока невозможно назвать, утверждать, что жители абсолютно не правы – преждевременно.