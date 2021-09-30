Башкирия побила антирекорд по приросту заболевших и умерших от COVID-19

21 человек скончался от коронавируса в Башкирии за один день Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили сразу у 420 человек – для республики это новый антирекорд. Предыдущий максимум по приросту зараженных (391) держался всего сутки. С начала пандемии на территории региона было подтверждено 66 879 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил местный оперштаб.

По числу умерших Башкирия так же побила антирекорд: за день от COVID-19 скончался 21 человек. Всего жертвами инфекции стали 1 615 пациентов.

Переболели коронавирусом 58 334 жителей республики, 512 из них выписались за последние 24 часа.

Прямо сейчас на учете состоят 6 930 носителей инфекции: 6 200 лечатся дома, 730 лежат в ковид-госпиталях (41 пациент находится в тяжелом состоянии, 13 подключены к аппарату ИВЛ).

Первым компонентом вакцины привились 1,28 млн граждан Башкирии, вторым – 1,17 млн.