Хабиров поручил оказать помощь родным студенток, убитых в Оренбургской области

Убийца девушек еще не найден

Руководитель Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов республики «оказать всю необходимую помощь» родным трех студенток, которые были зверски убиты на съемной квартире в Оренбургской области.

– Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь, – цитирует Хабирова телеграм-канал его администрации.

Напомним, убийство башкирских студенток 17, 18 и 19 лет произошло минувшей ночью в городе Гае. Неизвестный забил девушек топором в квартире, которую они снимали. Убийца поджег жилище, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся. Он объявлен в розыск и еще не найден. В соцсетях распространяется фотография 18-летнего парня, который может быть причастным к смертям девушек.