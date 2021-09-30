Сбежавших из уфимской колонии-поселения заключенных задержали в Казани

Фото: УФСИН по Башкирии

Сбежавшие из уфимской колонии-поселения заключенные найдены в Казани. Подробности рассказала пресс-служба УФСИН по Башкирии.

– В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий 29 сентября 2021 года на территории Республики Татарстан сотрудниками подразделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Республике Башкортостан и УФСИН России по Республике Татарстан задержаны осужденные Чирков С.А. и Камардин С.С, - передали в ведомстве.

«КП-Уфа» связалась с супругой одного из заключенных. Надежда Шадт рассказала, что ее мужа, Сергея Камардина, уже отвезли в исправительную колонию.

– Мне позвонил старший уполномоченный УФСИН по Башкирии в 00.30 по уфимскому времени. И сказал, что супруга задержали в Казани. И везут его на ИК-9. Будут часов через 5-6. Поговорить с ним не разрешили. Сказали, может позже. Очень жду, когда ему дадут совершить звонок, который есть у него по закону. Пока тишина. Теперь предстоит разобраться во многих моментах. Самый главный – при каких обстоятельствах мой муж покинул территорию "Зарянки", – рассказала нам Надежда.

По словам УФСИН по Башкирии, осужденным за побег грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, несколько недель назад УФСИН по Башкирии сообщило, что 15 сентября 29-летний уроженец Караидельского района (поселок Магинск) Сергей Чирков и 27-летний уроженец Мелеуза Сергей Камардин самовольно покинули участок колонии-поселения при уфимском исправительном учреждении №9.

Супруга заключенного заявила, что ее муж, Сергей Камардин, покинул уфимскую колонию-поселение не по собственной воле. По ее словам, в побеге не было никакого смысла, поскольку Сергея совсем скоро должны были досрочно освободить.