Суд передал государству имущество «золотого гаишника» из Башкирии

Ильдус Шайбаков // фото: gtrk.tv

Ленинский районный суд обратил в доход государства имущество экс-начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова. Гражданский иск к «золотому гаишнику» весной 2021 года подавал главный прокурор республики Владимир Ведерников.

– Судом установлено отсутствие доказательств приобретения имущества на законные доходы. Имущество в виде двух автомобилей, двух нежилых помещений, 1/3 доли в праве собственности на офис, квартиры, денежных средств в размере 60 088 долларов США […] обращено в доход государства, – следует из сообщения на сайте Ленинского районного суда.

Ильдуса Шайбакова в прошлом году уличили во внесении ложных сведений в акты техосмотра автомобилей без их фактического осмотра, а также в незаконной перерегистрации автомобиля без согласия его собственника. После этого высокопоставленный гаишник был уволен из правоохранительных органов. Впоследствии прокуратура нашла у него купленное на неустановленные доходы имущество на 44 млн рублей: три офиса, квартира, загородный дом с участком и два дорогих внедорожника. Шайбаков после всей шумихи с обвинением в коррупции и обнаружением многомиллионного имущества исчез – сейчас он находится в федеральном розыске.