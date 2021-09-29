Певица Гульназ Асаева рассказала, почему не с Радиком Юльякшиным

Фото: Инстаграм Асаевой

Известная в Башкирии певица Гульназ Асаева, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме, рассказала, почему она не в отношениях с Радиком Юльякшиным, который также известен фанатам, как Элвин Грей.

Один из ее поклонников спросил, почему Асаева не вышла замуж за Юльякшина, отметив, что в этом случаев она бы жила в богатстве.

– Я вроде не бедствую, – коротко ответила певица в сториз.

Ранее башкирская звезда давала достаточно откровенное интервью проекту «Ishkinin VS», в котором рассказала о своих отношениях с Юльякшиным. Она сообщила, что познакомилась с ним в 12 лет на концерте. Все эти годы, по ее словам, они дружили и не встречались.